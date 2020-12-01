المراعي تعلن وظائف لحملة دبلوم المحاسبة حديثي التخرج في 6 مناطق

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تعلن شركة المراعي عن طرح وظائف إدارية متعددة بمسمى فني محاسبة (Accounting Technician) لحملة الدبلوم كحد أدنى في المناطق التالية:

– الطائف

– تبوك

– ينبع

– بيشة

– خميس مشيط

– حفر الباطن

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على الدبلوم كحد أدنى في تخصص (المحاسبة).

– حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين في مجال المحاسبة.

– لغة إنجليزية جيدة تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– إجادة استخدام برنامج مايكروسوفت إكسل (Excel)

الوصف الوظيفي:

دعم موظف المحاسبة وإدارة المستودعات في جميع أنحاء الإدارة لأنشطة تمويل مستودع المبيعات.

المزايا:

– رواتب تنافسية.

– مكافأة أداء تقديرية.

– بدل سكن.

– تغطية طبية.

– إجازات سنوية.

– مزايا أخرى.

نبذة عن المراعي:

شركة مساهمة سعودية عملاقة تعمل في مجالات الزراعة ومنتجات الألبان وتوزيع المواد الغذائية في السعودية ودول الخليج، تم تأسيس المراعي عام 1977م (قبل حوالي 41 سنة) وتعد اليوم أكبر شركة ألبان متكاملة رأسيًا على مستوى العالم، يعمل بها حوالي 45,000 موظف لخدمة 50,000 متجر للبيع بالتجزئة وتحقق عائدات تصل إلى 2.2 مليار ريال من مبيعات تتجاوز 13 مليار ريال سنوياً.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من أمس الإثنين 1442/4/15هـ عن طريق الرابط: https://bit.ly/2HReUZx

Source wadhefa

