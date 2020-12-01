“أرامكو” تبدأ توزيع 70 مليار ريال كأرباح على المساهمين عن الربع الثالث

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بدأت شركة “أرامكو السعودية” أمس (الإثنين)، توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) عن الربع الثالث من عام 2020. وأعلنت الشركة أن صرف الأرباح سيكون بواقع 0.352 ريال للسهم للمستحقين بتاريخ 9 نوفمبر2020، والمقيدون لدى إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. Source akhbaar24.argaam





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