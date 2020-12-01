حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء في المملكة

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بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها. كما يتوقع استمرارية هطول الأمطار على أجزاء من مناطق الرياض الشرقية، القصيم، حائل تمتد الى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.





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