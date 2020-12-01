شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يهنئ رئيسي رومانيا وأفريقيا الوسطى باليوم الوطني لبلديهما والان مع التفاصيل
كما بعث الملك المفدى برقية تهنئة لفخامة الرئيس كلاوس فيرنير يوهانس رئيس رومانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب -حفظه الله- عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب رومانيا الصديق المزيد من التقدم والرخاء.
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