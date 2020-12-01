شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تعافي 97 % من حالات «كورونا».. و232 إصابة جديدة والان مع التفاصيل
ووفقا لإحصاء «الصحة» أمس، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 357.360 حالة، من بينها 4662 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 659 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 346.802 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5896 حالة وفاة.
وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (67)، مكة المكرمة (42)، المدينة المنورة (32)، الشرقية (28)، عسير (23)، القصيم (17)، نجران (7)، الباحة (5)، تبوك (3)، جازان (3)، حائل (3)، الجوف (2).
أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (44)، المدينة المنورة (18)، جدة (18)، مكة المكرمة (13)، الدمام (13)، ينبع (10)، الخرج (10)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (73)، جدة (26)، المدينة المنورة (21)، جازان (19)، مكة المكرمة (14)، الطائف (14)، المبرز (12)، الدمام (11)، القنفذة (11)، الجبيل (10)، الظهران (10).
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