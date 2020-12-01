محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 96769 والوفيات 3260 شخصًا سجلت تونس 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و41 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضحت وزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في تونس بلغ 96769 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3260 وفاة.

تونس تسجل 518 إصابة جديدة بكورونا و41 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-12-01 سجلت تونس 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و41 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضحت وزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في تونس بلغ 96769 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3260 وفاة.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442 12:06 AM إجمالي الإصابات بلغ 96769 والوفيات 3260 شخصًا إجمالي الإصابات بلغ 96769 والوفيات 3260 شخصًا سجلت تونس 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و41 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضحت وزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في تونس بلغ 96769 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3260 وفاة.

، تونس تسجل 518 إصابة جديدة بكورونا و41 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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