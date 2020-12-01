تنبيه من مديرية الدفاع المدني لقاطني القصيم حول «الأمطار الرعدية»

نبَّهت المديرية العامة للدفاع المدني إلى استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية بمنطقة القصيم، ونوَّهت بالمحافظات المتأثرة بها.

وأضافت المديرية عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية بالقصيم، وتشمل: «البكيرية، الرس، الشماسية،المذنب، عقلة الصقور، النبهانية، عنيزة، بريدة» حتى صباح الثلاثاء الساعة 2 صباحًا، وستكون الأمطار المتوقعة أمطار رعدية يصحبها تأثير للرياح السطحية.

وكانت الهيئةُ العامة للأرصاد وحماية البيئة توقَّعت، بتقريرها لطقس الغد الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق «جازان، عسير، الباحة» ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وسواحلها الجنوبية، وأجزاء من مناطق «الرياض والشرقية، القصيم، حائل» تمتد إلى أجزاء من منطقتي «الجوف والحدود الشمالية»، مع تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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