شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف سلة غذائية من مركز الملك سلمان للفلبين والان نبدء بالتفاصيل

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية -عبر الاتصال المرئي- أمس اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الصليب الأحمر في جمهورية الفلبين، وذلك لتوزيع السلال الغذائية بمدينة مراوي.

حضر توقيع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز د. عبدالله الربيعة، وسفير خادم الحرمين الشريفين في الفلبين د. عبدالله البصيري، ومن الجانب الفلبيني عضو مجلس الشيوخ ورئيس الصليب الأحمر ريتشارد جوردون.

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج م. أحمد البيز، فيما وقعها عن الطرف الآخر رئيس الصليب الأحمر الفلبيني ريتشارد جوردون، حيث تهدف إلى توزيع 5.000 سلة غذائية يستفيد منها 5.000 فرد من الأسر والأفراد الأكثر احتياجا.

وأثنى د. الربيعة على الاتفاقية الموقعة بين الجانبين التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- منوها بالعلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، مستذكرا بهذا الخصوص عملية فصل التوائم السيامي الفلبيني «ماي وناي» في العام 2004 م التي أجراها فريق طبي سعودي متخصص في المملكة وتكللت بالنجاح التام ولله الحمد.

وشكر رئيس الصليب الأحمر ريتشارد جوردون من جانبه المملكة على المساعدات الغذائية المقدمة للمحتاجين في مدينة مراوي، مشيدا بالقيادة الحكيمة للمملكة والنهضة الشاملة التي تعيشها البلاد في ظل رؤية المملكة 2030، منوها بعلاقات التعاون والصداقة التي تجمع بين المملكة والفلبين، متطلعا لمزيد من التعاون بين الصليب الأحمر الفلبيني ومركز الملك سلمان للإغاثة لخدمة العمل الإنساني. ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار حرص المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على مساعدة المنكوبين والمعوزين في مختلف دول العالم.