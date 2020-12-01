شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حقيبة شتوية تبث الدفء لنازحي الجوف والان نبدء بالتفاصيل
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، ضمن مشروع الحقيبة الشتوية 2020م، 1،000 حقيبة شتوية للمتضررين والنازحين من الجوف إلى مخيمات مأرب في الجفينة وآل شبوان والميل والوادق، تشتمل على 2،000 سترة كبيرة، و2،000 سترة صغيرة، و2،000 بلوفر كبير، و2،000 بلوفر صغير، و2،000 بطانية كبيرة، و2،000 بطانية صغيرة، استفاد منها 1،000 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.
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