شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات إنسانية للأسر المحتاجة في أبين والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 3,000 كرتون من التمور في مديريتي لودر ومودية بمحافظة أبين، استفاد منها 3,000 أسرة نازحة ومحتاجة. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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