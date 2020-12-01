شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة تحسين الخدمات الطبية بالعيون والان نبدء بالتفاصيل
وشملت المتطلبات زيادة السعة السريرية لمستشفى مدينة العيون، ومشروع إنشاء مبنى مركز غسيل الكلى، وكذلك المركز الصحي المتطور «ميقا» الذي تم تخصيص أرض له في مخطط سلطانة من قبل أمانة الأحساء. وكذلك إعادة افتتاح عيادات العيون والجلدية والأنف والأذن والحنجرة والأسنان وتطوير المراكز الصحية «العيون - المراح - الوزية» وتزويدها ومستشفى مدينة العيون بالكوادر الطبية والفنية اللازمة وغيرها من الاحتياجات.
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