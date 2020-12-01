شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق «مستودع مخالف» لتحضير الأطعمة والان نبدء بالتفاصيل
وتم رصد عدد من المخالفات، تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية واللحوم، إضافة إلى أن الموقع تكثر فيه الحشرات والقوارض، وتم إغلاق المنزل وإتلاف ما يقارب 300 كيلو من اللحوم كانت معدة مسبقا بهدف توزيعها، وذلك بسبب ظهور علامات التلف والفساد عليها.
وتطبق أمانة المنطقة الشرقية من خلال الحملات الميدانية الرقابية العقوبات على المخالفين حسب لائحة الجزاءات البلدية، ويستقبل مركز «940»، البلاغات عن الملاحظات أو الشكاوى على المخالفات البلدية، ليتم التعامل معها ومعالجتها.
وتأتي هذه الحملة استمرارا للجولات الرقابية الميدانية التي تنفذها أمانة المنطقة الشرقية، للحفاظ على الصحة العامة ويقظة المراقبين الصحيين، الذين يعملون على مدار الساعة للحفاظ على الصحة العامة.
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