شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يتابع مستجدات مشاريع المياه والان نبدء بالتفاصيل

بحث الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن بمكتبه في مقر المحافظة أمس الأول، مع رئيس القطاع الشرقي بالإدارة العامة لخدمات المياه في المنطقة الشرقية م.حمدي الشراري، ونائب رئيس القطاع ومدير عام المشاريع بالإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة م.فرحان العنزي بحضور مدير فرع الإدارة العامة لخدمات المياه بحفر الباطن م.محمد الشمري، مشاريع الصرف الصحي وإيصال المياه المحلاة وكذلك متابعة تنفيذ المشروعات القائمة وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك.

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