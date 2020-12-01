شكرا لقرائتكم خبر عن «لقاء المدينة» يناقش جودة خدمات ينبع الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

تعقد الهيئة الملكية بينبع، اليوم الثلاثاء، بمركز الملك فهد الحضاري، «لقاء المدينة» بين قاطني مدينة ينبع الصناعية وقيادات الهيئة.

ويستهدف اللقاء تبادل الأفكار والاقتراحات بما ينعكس على تحسين وتطوير مستوى جودة الخدمات بالمدينة وإثراء النقاش حول الموضوعات المطروحة، التي من شأنها الرقي بالخدمات، والتي تصب في خدمة الصالح العام.

ويتضمن اللقاء عرضاً مرئياً عن إنجازات الهيئة الملكية بينبع، واستعراض أبرز المستجدات في مدينة ينبع الصناعية وتبادل وجهات النظر وتقديم المبادرات البناءة وتعزيز الاستدامة في مختلف المجالات مما يعود بالفائدة على قاطني مدينة ينبع الصناعية، وتهدف الهيئة الملكية بينبع من هذا اللقاء لأهمية تبادل الأفكار والخبرات، وإتاحة الفرصة لقاطني مدينة ينبع الصناعية لمناقشة الموضوعات الخدمية وتجويد هذه الخدمات، التي تمس حياته وطرح أفضل السبل لتطويرها بما ينعكس إيجاباً على تطوير العمل وتحقيق التنمية المنشودة.