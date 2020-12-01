شكرا لقرائتكم خبر عن «لقاء المدينة» يناقش جودة خدمات ينبع الصناعية والان نبدء بالتفاصيل
ويستهدف اللقاء تبادل الأفكار والاقتراحات بما ينعكس على تحسين وتطوير مستوى جودة الخدمات بالمدينة وإثراء النقاش حول الموضوعات المطروحة، التي من شأنها الرقي بالخدمات، والتي تصب في خدمة الصالح العام.
ويتضمن اللقاء عرضاً مرئياً عن إنجازات الهيئة الملكية بينبع، واستعراض أبرز المستجدات في مدينة ينبع الصناعية وتبادل وجهات النظر وتقديم المبادرات البناءة وتعزيز الاستدامة في مختلف المجالات مما يعود بالفائدة على قاطني مدينة ينبع الصناعية، وتهدف الهيئة الملكية بينبع من هذا اللقاء لأهمية تبادل الأفكار والخبرات، وإتاحة الفرصة لقاطني مدينة ينبع الصناعية لمناقشة الموضوعات الخدمية وتجويد هذه الخدمات، التي تمس حياته وطرح أفضل السبل لتطويرها بما ينعكس إيجاباً على تطوير العمل وتحقيق التنمية المنشودة.
كانت هذه تفاصيل خبر «لقاء المدينة» يناقش جودة خدمات ينبع الصناعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.