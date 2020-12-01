شكرا لقرائتكم خبر عن 85 ألف خدمة لـ «شمل» سنويا والان نبدء بالتفاصيل
وكشفت وزارة العدل، عن تقديم المبادرة لأكثر من 85 ألف خدمة، لـ 34 ألف مستفيد سنويا، من خلال 21 مركزا في مناطق المملكة المختلفة.
وأوضحت الوزارة، أن المبادرة تعمل على توفير أماكن مخصصة وملائمة للرؤية والزيارة ونقل الحضانة، وإيجاد بيئة آمنة وسليمة لتسليم المحضون، وتقديم الدعمين الاجتماعي والنفسي للأطفال وذويهم، وحماية حقوق الأطفال المحضونين.
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