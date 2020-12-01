شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة تعزيز العلاقات البرلمانية مع المكسيك والان نبدء بالتفاصيل
وشدد آل الشيخ خلال استقباله أمس بمكتبه بالرياض السفير المكسيكي لدى المملكة أنيبال توليدو، على أهمية تعزيز أعمال لجان الصداقة البرلمانية المشتركة بين مجلس الشورى والبرلمان المكسيكي، مؤكدا أهمية التواصل المستمر لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.
وأكد السفير المكسيكي لدى المملكة أهمية التعاون بين بلاده والمملكة في مختلف المجالات، مبينا أهمية العلاقات البرلمانية ودورها في تحقيق تقارب أكبر وإسهام أوسع في تنمية العلاقات الثنائية، ومبرزا دور مجلس الشورى فيما تشهده المملكة من حراك تنموي في ظل رؤية 2030.
وأكد حرص حكومة بلاده على العمل مع المملكة في جميع المجالات، مشيدا بما تشهده العلاقات من تنام مستمر في مختلف المجالات، مبينا أن هذه العلاقة تتمتع بأرض صلبة وقوية تسند جهود تقدمها وتنميتها.
وأشاد السفير المكسيكي خلال اللقاء بما تشهده المملكة من نقله نوعية وتطور ملحوظ، متمنيا للمملكة مزيدا من التوفيق والازدهار في المستقبل. وجرى خلال الاستقبال استعراض أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، التي من شأنها الإسهام في تعميق العلاقات الثنائية.
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