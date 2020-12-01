شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: «المؤسس» أنشأ وقفا لا يزال نفعه قائما إلى اليوم والان نبدء بالتفاصيل

نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بما أولته الدولة -أعزها الله- للوقف، باعتباره رافدا من روافد التنمية، وركيزة من ركائز تطوير الاقتصاد، وتلبية لحاجات المجتمع.

شراكة إستراتيجية

واستذكر سموه، خلال رعايته فعاليات ملتقى الأوقاف، الذي نظمته غرفة الشرقية، بالشراكة الإستراتيجية مع الهيئة العامة للأوقاف، بعنوان «العائد من الاستثمار على الأوقاف»، وذلك من مكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، عبر الاتصال المرئي، مبادرة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- بإنشاء وقف عين العزيزية، التي كانت لخدمة الحجاج والمعتمرين والعابرين عندها، لتكون وقفا متجاوزا بنفعه وأثره إلى هذا اليوم.

رعاية واهتمام

وبيَّن سموه أن إنشاء الهيئة العامة للأوقاف في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- يأتي امتدادا لرعاية واهتمام الدولة بالوقف، ومعززا لمسيرة الوقف في التنمية، وتأكيدا على دوره في بناء المجتمع، ومحفزا للواقفين لبذل المزيد.

قفزات نوعية

وتطرق سموه في كلمته إلى ما شهده قطاع الأوقاف مؤخرا من قفزات نوعية، وأن واجب الجميع استثمار ذلك، والعمل برؤية شمولية لقطاع الأوقاف، والاستفادة من التجارب المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن موضوع العائد من الاستثمار واحد من الموضوعات، التي تشغل القائمين على شؤون الأوقاف، لذلك فإن دور الملتقى مهم ومحوري ليكون نافذة تنير الطريق للقائمين على الأوقاف وشؤونها، وتسهم في تزويدهم بالمعرفة اللازمة لرفع كفاءة الاستثمار في الأوقاف، التي يشرفون عليها.

وأعرب سموه عن شكره للملتقى والقائمين عليه والمشاركين فيه، متمنيا لهم التوفيق للخروج بتوصيات تسهم في تعزيز دور اللجنة في العمل الوقفي.

تعبير واقعي عن النزعة التكافلية للإسلام

قال رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، إن الوقف يمثل نوعا من أنواع الترابط والتراحم الاجتماعي، وصلة لربط السلف بالخلف، ومظهرا من المظاهر الحيوية الاجتماعية، وتعبيرا واقعيا عن النزعة التكافلية التي أقرها الإسلام.

وأضاف: «أمام ما يمثله الوقف من ثروة حقيقية نعيد اكتشافها وإعادة صياغتها في إطار مستهدفات رؤية 2030م، أصبحنا نرى حراكا متسعا وعملا دؤوبا من كافة الأطراف والجهات المعنية للارتقاء بهذا القطاع والوصول به إلى تنوع قنواته واستثماراته وإعادة توجيهها نحو الاحتياجات والأولويات التنموية ليكون قادرا على إحداث الأثر المطلوب اقتصاديا واجتماعيا».

وألمح إلى أن الغرفة تفاعلت بما تحمله من قيم التأثير والإبداع والمسؤولية مع التحولات الكبرى، التي يشهدها قطاع الأوقاف، وعملت تعاطيا مع هذه التحولات على تنويع مبادراتها وبرامجها التوعوية، وخطت خطوات كبيرة نحو نشر الوعي بأهمية إنشاء وتطوير الأوقاف، وسعت جاهدة إلى إبراز الجانب الاقتصادي للوقف ودوره في دعم استدامة النمو للمؤسسات، انطلاقا من أن البائع والمستهلك يشكلان إطارا مجتمعيا واحدا.

وأوضح الخالدي، أن الملتقى بجانب أنه يستعرض الممارسات والتجارب الإقليمية والعالمية الناجحة، يتبنى توجيه الأفكار نحو ممارسات العائد الاستثماري للأوقاف، وآلية تفعيله كأداة قياس لفاعلية الوقف.

منجز تشريعي يحقق التكافل الاجتماعي

شدد رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الشرقية عايض القحطاني، على أهمية ما يتناوله الملتقى من موضوع، يعد عاملا محوريا من عوامل استدامة الأوقاف وازدهارها وانتشارها، وهو «العائد من الاستثمار على الأوقاف»، وذلك ببيان قياساته، وسبل نموه، وآليات تنوعه، لافتا إلى أنه جاء امتدادا ومكملا لملتقى أوقاف عام 2018م، وما تركه من أثر إيجابي على النشاط الوقفي في المملكة عامة، وفي المنطقة الشرقية على وجه الخصوص.

وقال القحطاني: يعد الوقف أحد المنجزات التشريعية، التي تحقق التكافل الاجتماعي، وتؤمن المصادر المالية لأعمال الخير، ومن ثم فهو أحد معالم الحضارة الإسلامية، كونه يجمع بين التنظيم الدنيوي، والحرص على استمرار الثواب في الآخرة.

وأشار إلى أن ما أولاه مقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -رعاهم الله وسدد خطاهم- من رعاية واهتمام للقطاع الوقفي، أسهم في تطويره وتنميته وتعزيز دوره في مسيرة البلاد التنموية، قائلا: تقف قطاعاتنا جميعها وعلى رأسها، وفي طليعتها القطاع الوقفي، في مقدمة نهضتنا الكبرى، بما يقدمه من عوائد ضخمة لهذه النهضة، ليس على المستوى الاقتصادي فحسب، بل وعلى المستوى الحضاري أيضا، بإسهامه في إضافة صروح وقفية متنوعة وداعمة لمستهدفاتنا التنموية.

وأكمل: «إذا كنا آمنا واتفقنا على أهمية القطاع الوقفي ومستوى تأثيره، فإن من المهم كمتخصصين أن نقدم طروحات جديدة ترفع كفاءة الأوقاف، وتزيد من نمو استثماراتها وانتشارها بين المجتمع، ومن هنا جاءت فكرة هذا الملتقى الذي يسلط الضوء على العديد من جوانب الارتقاء بالأوقاف بخاصة ما يتعلق بعوائدها الاستثمارية وآليات إعادة استثمارها مرة أخرى، إضافة إلى استشراف أدواره ومستقبله وفقا لأفضل الممارسات الوقفية في ضوء مستهدفات رؤية 2030م».

منظومة مالية متكاملة مدعومة بسياسات تنظيمية

وصف محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد الخراشي، القطاع الوقفي، بأنه محرك رئيس في عجلة التنمية في هذه البلاد المباركة، وله إسهامات فعالة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وأعرب عن أمله في شراكة مع مختلف القطاعات لتعزيز هذا الدور وإيجاد حزمة من الممكنات والمحفزات، التي تسهم في الارتقاء بالقطاع الوقفي والنهوض به وزيادة إسهاماته في الناتج المحلي.

وأوضح خلال كلمته أن الهيئة تملك رؤية استشرافية طموحة لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- للنهوض بهذا القطاع، ليكون قطاعا منتجا ومساهما فعالا في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال عدد من المبادرات والمنتجات المبتكرة، التي ستغير مفهوم قطاع الأوقاف وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.

وأضاف إن الهيئة تعمل على بناء منظومة مالية متكاملة مدعومة بسياسات تنظيمية ستسهم في تطوير الأدوات الاستثمارية والمالية للأوقاف بالشكل الذي يتواءم مع الاحتياجات التنموية، وفتح مجالات فرص جديدة تحاكي أفضل الممارسات العالمية والإقليمية والمحلية، وتوجيه مصارف الأوقاف إلى برامج نوعية، مما سيكون لها الأثر الكبير في ترسيخ القيمة الاقتصادية والاجتماعية للوقف بمفهوم حديث يتوافق مع تطلعات قيادتنا الحكيمة -أيدها الله-، ومع التوجهات الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030م، وسيشمل ذلك طرح صيغ ومنتجات استثمارية متنوعة مثل الصكوك الوقفية، والسندات ذات الأثر الاجتماعي، والمحافظ الاستثمارية الوقفية وأدوات الدين، وغيرها لتحقيق الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي وتنويع مصادر الدخل لديه.

وتابع: تعمل الهيئة أيضا على عقد مجموعة من الشراكات واتفاقيات التعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة بهذا المجال للوصول لقطاع فاعل ومؤثر.. متوقعا أن تثمر هذه الجهود عن تحول إستراتيجي في مسيرة القطاع الوقفي.

وأعرب عن أمله بخروج توصيات ومقترحات من هذا الملتقى «تسهم في تطوير استثمارات الأوقاف وأساليب إدارتها ومنتجاتها وقياس أثرها، متطلعين لتعاون مثمر بناء لاستكمال مسيرة التنمية في هذه البلاد المباركة»، مثمنا للجنة الأوقاف بغرفة الشرقية جهودها المميزة في نشر الوعي بالقطاع الوقفي.