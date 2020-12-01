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الجموع تؤدي الصلاة على الشهيد بدر الشمري في حفر الباطن
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
أدت جموع المصلين بمحافظة حفر الباطن، مساء أمس الاثنين، في مقبرة الشهداء، صلاة الميت على شهيد الواجب النقيب فهد بن بطاح الشمري، الذي استشهد مدافعًا عن دينه ووطنه، أثناء تأدية مهامه العسكرية في محافظة مأرب ضمن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن.
وعبر ذوو الشهيد بدر الشمري عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والشرف، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.
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