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%5.6 من أسهم السعودي البريطاني للبيع
HSBC والعليان يرغبان بالشراء
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة سيتي غروب العربية السعودية وشركة غولدمان ساكس العربية السعودية عن تلقيهما إخطارًا من ناتويست بي إل سي وبانكو سانتاندير إس إي، فيما يتعلق بالبيع الثانوي المقترح لما يصل إلى 116 مليون سهم عادي في البنك السعودي البريطاني “ساب”.
وتعادل الأسهم المزمع بيعها نحو 5.6% من رأسمال البنك السعودي البريطاني.
وقالت شركة سيتي غروب وغولدمان ساكس، في بيان للسوق المالية السعودية “تداول”، اليوم الاثنين: إنهما سيقومان بدور مديري سجل الاكتتاب والوسطاء بالنسبة للبيع.
وتابع البيان: “أبدى كل من شركة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية القابضة بي في “HSBC”، وشركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة نيتهم بالمشاركة في عملية البيع بسعر 22.1 ريال للسهم من خلال شراء جزء من الأسهم بنحو 36.986 مليون سهم، لشركة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية، و42.37 مليون سهم لشركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة، نظرًا للطبيعة الإستراتيجية طويلة الأمد لملكيتهم في “ساب”، بحسب “العربية”.
ووافق تابعو مديري سجل الاكتتاب، سيتي غروب جلوبال ماركتس ليمتد وغولدمان ساكس إنترناشونال على الاستحواذ على الأسهم من ناتويست بي إل سي وبانكو سانتاندير إس إس بعد تسعير البيع عن طريق صفقات متفاوض عليها والتي سيتم بيع الأسهم بعدها.
يذكر أن حصة ملكية شركة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية في البنك السعودي البريطاني تبلغ 29.19%، بينما تبلغ حصة العليان السعودية الاستثمارية 18.28% قبل الاستحواذ.
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