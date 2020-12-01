شكرا لقرائتكم خبر عن حملة ميدانية لرصد المخالفات بخميس مشيط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجّه محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط بتشكيل لجنة لرصد المخالفات بالمحافظة، لبحث ودراسة موضوع أسواق النفع العام ورصد المجهولين والعمالة السائبة المخالفة، واتخاذ التدابير اللازمة في عملية ترتيب تلك الأسواق ووضع الخطط لمراقبتها بما يحقق المصلحة العامة، إذ تضم لجنة التوطين، والجهات الحكومية والأمنية بالمحافظة.

وتمت مباشرة عدة مواقع بداية من أسواق الحراج يوم الجمعة الماضي، إذ تم تفريق التجمعات وإزالة جميع البسطات العشوائية الواقعة خارج الحراج من قبل البلدية ومصادرتها، وتم إبلاغ شيخ الحراج بضرورة تسهيل دخول المتسوقين وتنظيمهم، وتنظيم البسطات الداخلية للحراج مما يسهل لمن يريد عرض بضاعته من خارج السوق، وتوفير أماكن لهم داخل السوق وإجبار أصحاب المحلات المستأجرة في الحراج بعدم عرض بضاعتهم في الأماكن المخصصة لمن أراد البيع من خارج السوق.