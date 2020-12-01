، الهلال يسعى لاستعادة الصدارة ..وأبها بوابة النصر لمصالحة جماهيره ،

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انطلقت مساء أمس الاثنين تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي النصر، وذلك استعدادًا لمواجهة نظيره أبها الخميس المقبل في ختام الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقبل بداية التدريب اجتمع رئيس النادي صفوان السويكت باللاعبين والجهازين الفني والإداري وطالبهم بنسيان الخسارة الماضية، والعمل على مواصلة الانتصارات في الدوري من أجل تحسين موقع الفريق في جدول ترتيب المسابقة والعودة بنقاط أبها.
وعلى الصعيد الميداني اشتمل المران على تدريبات لياقية متنوعة وعدد من التمارين في الصالة إلى جانب تطبيق عددٍ من الجوانب الفنية والتكتيكية.
في الشأن الهلالي، دشن الفريق الأول لكرة القدم، أمس الاثنين، تدريباته عقب تتويجه بكأس خادم الحرمين الشريفين على حساب غريمه النصر، وذلك ضمن استعداداته لمواجهة الفتح، الخميس المقبل في الدوري.
وأدى اللاعبون الذين شاركوا بصفة أساسية في الفوز على النصر، مرانًا استرجاعيًا، بينما أجرى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا تركز على الجوانب اللياقية والفنية.
وفرض الروماني رازفان على اللاعبين تدريبات تكتيكية تلاها مناورة فنية.
الهلال يسعى لاستعادة الصدارة ..وأبها بوابة النصر لمصالحة جماهيرهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-12-01
انطلقت مساء أمس الاثنين تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي النصر، وذلك استعدادًا لمواجهة نظيره أبها الخميس المقبل في ختام الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقبل بداية التدريب اجتمع رئيس النادي صفوان السويكت باللاعبين والجهازين الفني والإداري وطالبهم بنسيان الخسارة الماضية، والعمل على مواصلة الانتصارات في الدوري من أجل تحسين موقع الفريق في جدول ترتيب المسابقة والعودة بنقاط أبها.
وعلى الصعيد الميداني اشتمل المران على تدريبات لياقية متنوعة وعدد من التمارين في الصالة إلى جانب تطبيق عددٍ من الجوانب الفنية والتكتيكية.
في الشأن الهلالي، دشن الفريق الأول لكرة القدم، أمس الاثنين، تدريباته عقب تتويجه بكأس خادم الحرمين الشريفين على حساب غريمه النصر، وذلك ضمن استعداداته لمواجهة الفتح، الخميس المقبل في الدوري.
وأدى اللاعبون الذين شاركوا بصفة أساسية في الفوز على النصر، مرانًا استرجاعيًا، بينما أجرى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا تركز على الجوانب اللياقية والفنية.
وفرض الروماني رازفان على اللاعبين تدريبات تكتيكية تلاها مناورة فنية.
01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
01:33 AM
طي صفحة "الكأس" وفتح صفحة الدوري من جديد
انطلقت مساء أمس الاثنين تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي النصر، وذلك استعدادًا لمواجهة نظيره أبها الخميس المقبل في ختام الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقبل بداية التدريب اجتمع رئيس النادي صفوان السويكت باللاعبين والجهازين الفني والإداري وطالبهم بنسيان الخسارة الماضية، والعمل على مواصلة الانتصارات في الدوري من أجل تحسين موقع الفريق في جدول ترتيب المسابقة والعودة بنقاط أبها.
وعلى الصعيد الميداني اشتمل المران على تدريبات لياقية متنوعة وعدد من التمارين في الصالة إلى جانب تطبيق عددٍ من الجوانب الفنية والتكتيكية.
في الشأن الهلالي، دشن الفريق الأول لكرة القدم، أمس الاثنين، تدريباته عقب تتويجه بكأس خادم الحرمين الشريفين على حساب غريمه النصر، وذلك ضمن استعداداته لمواجهة الفتح، الخميس المقبل في الدوري.
وأدى اللاعبون الذين شاركوا بصفة أساسية في الفوز على النصر، مرانًا استرجاعيًا، بينما أجرى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا تركز على الجوانب اللياقية والفنية.
وفرض الروماني رازفان على اللاعبين تدريبات تكتيكية تلاها مناورة فنية.
، الهلال يسعى لاستعادة الصدارة ..وأبها بوابة النصر لمصالحة جماهيره ،
المصدر : الخليج 365
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