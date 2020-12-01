شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..أول امرأة تحلق بالطيران الشراعي تروي كيف تغلبت على الخوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):كشفت المواطنة نهال الهلال، المعيدة بجامعة جازان، كيفية تغلبها على الخوف من المرتفعات وسبب عشقها لمجال الطيران الشراعي.
وقالت الهلال خلال برنامج " الراصد " إن همتها لا حدود لها، وطموحها وشغفها عنان السماء.
وأضافت: " يزول الخوف من التحليق بالطيران الشراعي من خلال الممارسة والتجربة والتدريب"، لافتة إلى أن بدايتها الفعلية كانت في موسم السودة في صيف عام 2019.
وأشارت إلى أنها تأتي من جازان إلى حائل لممارسة هوايتها بالقفز المظلي، وذلك كلما سمحت لها الظروف.
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