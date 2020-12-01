شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة وابنها مبتعثان يتخرجان من جامعة واحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حصلت مواطنة وابنها المبتعثان للولايات المتحدة الأمريكية على شهادتَين علميتَين من إحدى الجامعات الأمريكية في يوم واحد، وفي التخصص نفسه، وتخرجا في حفل التخرج الافتراضي معًا.

وتعتبر المواطنة أول سعودية تحصل على الدكتوراه في تخصص العلاج بالتغذية الراجعة العصبية، فيما حصل ابنها على درجة البكالوريوس.

وتحدثت الدكتورة ريما الهويش عن رحلتها العلمية قائلة: إن وراء كل امرأة سعودية عظيمة حكومة عظيمة مشيرة إلى أنها وضعت هذه العبارة في أول صفحة ببحث التخرج لدرجة الدكتوراة عرفانًا منها بدور الملك سلمان وسمو وولي عهده الأمين تجاهها وتجاه جميع المبتعثين والمبتعثات بالخارج"، مضيفة ان فرحتها بحفل التخرج مع ابنها عبد الرحمن لا توصف فرحا بإنجازه وفرحا بأن جهودها خلال ثماني سنوات من الغربة والجهد تكللت بالنجاح.

وأضافت الهويش أن إنجازها خلال حياتها العلمية والعملية لم يكن محصورًا على شهادة الدكتوراة بل كانت خلال حياتها مستمرة في الإنجاز فقد عملت سابقا معلمة للمرحلة الابتدائيةوحصلت على الابتعاث الداخلي للحصول على الماجستير من جامعة أم القرى في تخصص الإرشاد النفسي ثم انتقلت للعمل كمحاضر في جامعة الملك عبدالعزيز وبعدها حصلت على التفرغ للابتعاث الخارجي للحصول على درجة الدكتوراة.

كما أكد ابنها عبدالرحمن المغلوث أن والدته هي مصدر دعمه وقوته في جميع مراحل حياته، مضيفا"أمي كانت نموذجا للمرأة العصامية صاحبة الرؤية الثاقبة والهدف الواضح، فقد كانت تقول دائما إذا جربت طريقة لتحقيق هدفك ولم تنجح ابحث عن آخر واجعل لك عدة خطط فإن لم تتح لك الأولى جرب الثانية إلى أن تحقق هدفك" ٠