شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. محامي: ضرب المرأة جائز شرعًا ومنصوص عليه في كتاب الله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال المحامي عبدالعزيز بن باتل، إن ضرب المرأة أمر جائز شرعا، ومنصوص عليه في كتاب الله، مما أثار جدلا واسعا.

وأضاف " باتل " خلال مداخلة هاتفية في برنامج " ياهلا ":" الإشكال في فهمنا للنص وللمقصود بكلمة " الضر ب"، وتعسف البعض في استخدام هذا الحق ".

وأشارت " باتل ":" المقصود بالضرب هو الضرب اليسير أي بالسواك ونحوه، والذي أشبه بضرب التنبيه والتحذير ولفت الانتباه للمراجعة ".

وأوضح:" ما قصدته بضرب المرأة لا يتعارض مع نظام الحماية من الإيذاء، وما جرمته النيابة العامة والنظام ليس " ضرب التنبيه " بل هو الضرب المبرح والإيذاء النفسي المستمر ".