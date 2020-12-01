شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " المنيع " يوضح حكم الاستنجاء من الريح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، حكم الاستنجاء من الريح. أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، حكم الاستنجاء من الريح. وأضاف " المنيع " خلال حواره على برنامج " يستفتونك " المذاع على قناة الرسالة:" الاستنجاء يكون للخارج من السبيلين وليس فرضا من فروض الوضوء ". وأشار:" إذا لم يخرج شئ وهو منتقض الوضوء فيأتي بفروض الوضوء الستة وتشمل غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب هذه فروض ليس منها الاستنجاء ولا الاستجمار "، مبينا:" الاستنجاء والاستجمار واجب على من خرج من أحد فرجيه ".

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