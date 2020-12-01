شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. معلم بالرياض يشرح لطلابه عن بعد أثناء جلسات غسيل الكلى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ضرب معلم أروع الأمثلة في التفاني والعطاء، حيث قام بالشرح للطلاب عن بُعد عبر " ضرب معلم أروع الأمثلة في التفاني والعطاء، حيث قام بالشرح للطلاب عن بُعد عبر " منصة مدرستي " خلال جلسات غسيل الكلى من المستشفى بالرياض، رغم الآمه وتعبه. وأوضحت صورا للمعلم إبراهيم السبت وهو يشرح للطلاب، وتتصل به الأجهزة ومعدات الغسيل الكلوي، متناسيا الامه ومشاكله الصحية.

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