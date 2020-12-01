«الأرصاد» تتوقع مدة الحالة المطرية على مناطق السعودية

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى استمرار هطول الأمطار بالمملكة، حتى يوم الخميس المقبل.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن هطول الأمطار الرعدية يستمر على معظم مناطق المملكة العربية السعودية، حتى يوم الخمس المقبل الموافق 18-4-1442هـ، وأرفقت خريطة بالمناطق المتأثرة بهطول الأمطار.

وكانت الهيئةُ العامة للأرصاد وحماية البيئة توقَّعت، بتقريرها لطقس الغد الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق «جازان، عسير، الباحة» ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وسواحلها الجنوبية، وأجزاء من مناطق «الرياض والشرقية، القصيم، حائل» تمتد إلى أجزاء من منطقتي «الجوف والحدود الشمالية»، مع تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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