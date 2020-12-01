«الجوازات السعودية» توضح آلية إلغاء الخروج النهائي للعاملة المنزلية

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن آلية إلغاء الخروج النهائي لخادمة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «عند طلب إلغاء تأشيرة خروج نهائي عن طريق أبشر يظهر إشعار، بأنه لا يوجد رصيد كافٍ، أتمنى الإفادة كيف إلغاء الخروج النهائي لخادمة؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يتم الإلغاء عبر منصة أبشر لصاحب العمل علمًا في حال سريان صلاحية التأشيرة لا يترتب رسوم على الإلغاء في حال انتهاء التأشيرة دون مغادرة المستفيد يلزم سداد غرامة قدرها ١٠٠٠ ريال ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء».

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