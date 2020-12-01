«الجهني» يتوقع «طقس الـ3 أيام المقبلة».. ويتطرق إلى «أجواء جميلة»

غدًا الثلاثاء أول أشهر الشتاء فعليًّا..
توقع الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني، خريطة المناطق المتميزة مناخيًّا في المملكة خلال الثلاثة أيام المقبلة.
وقال الجهني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن الأجواء في مناطق «القصيم، حائل، الرياض، الشرقية» والمناطق الوسطى ستكون «جميلة جدا» خلال الثلاثة أيام المقبلة، مشيرًا إلى أن بحلول الغد الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر، يكون أول أشهر الشتاء فعليًّا.
وكانت الهيئةُ العامة للأرصاد وحماية البيئة توقَّعت، بتقريرها لطقس الغد الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق «جازان، عسير، الباحة» ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وسواحلها الجنوبية، وأجزاء من مناطق «الرياض والشرقية، القصيم، حائل» تمتد إلى أجزاء من منطقتي «الجوف والحدود الشمالية»، مع تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
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