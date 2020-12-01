الطويل: حدة المنافسة بمهرجان الصقور أضفت متعة على الهواية التراثية

أكد المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور وليد الطويل أن حدة منافسات مسابقة الملواح (الدعو 400 متر) وروح التنافس الشريف التي كانت حاضرة منذ انطلاق المهرجان أضفت مزيداً من المتعة والمحبة لهذه الهواية التراثية.

وبين أن المهرجان جاء تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد، حرصاً على عدم انقطاع الصقارين عن هوايتهم، والتي تحظى بشعبية كبيرة، وتسعى إلى صون الإرث الثقافي العريق للصقور، بصفتها رمزاً للتراث السعودي.

وأفاد أن استعداد الصقارين المسبق للمهرجان، جعل من الصعوبة التنبؤ بالفائزين في أشواط الملواح التأهيلية، وحتى إن كان المشارك من الصقارين الحاملين لألقاب كؤوس الملك عبدالعزيز في نسختي المهرجان السابقتين، مؤكداً أن ذلك تجلى بوضوح من خلال أشواط اليوم الثالث، والتي حسمت المتأهلين للأشواط النهائية من مسابقة الملواح في اللحظات الأخيرة، وبفارق لا يذكر من أجزاء الثانية.