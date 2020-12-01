معالجة 30 حيًا عشوائيًا في 4 مناطق

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل خطة متكاملة لمعالجة وضع الأحياء العشوائية (تطوير المناطق العشوائية) في جميع أمانات المناطق والمحافظات تشمل إنشاء وحدة إدارية بمسمى إدارة تطوير المناطق ووحدة إدارية في كل الأمانات، حيث تقوم وكالة الوزارة لتخطيط المدن بإعداد مهام الإدارات بالأمانات لتحقيق الأهداف المحددة.

شراكة مجتمعية

تشمل الخطة تطوير 30 حيًا عشوائيًا في 4 مناطق «الرياض، مكة المكرمة، عسير، والشرقية»، وتتولى الإدارات تطوير المناطق العشوائية ووضع الضوابط والمعايير والأدلة الإرشادية والسياسة العامة لمعالجة الأحياء العشوائية، والمشاركة الفعالة والمتابعة في الإعداد والتنفيذ لمعالجة وضع تلك الأحياء، بالشراكة المجتمعية لضمان نجاح المشروع الذي يهدف إلى التجديد الحضري عبر تطوير هذه المناطق.

أعمال التطوير

أوضحت الوزارة أنها تعمل من خلال إدارات تطوير المناطق العشوائية على تقديم الدعم الفني الهندسي والتخطيطي لملاك الأراضي لتفعيل أعمال التطوير الذاتي بما يحقق استدامة التنمية الحضرية في المواقع العشوائيات، وتقديم الدعم للأمانات والبلديات للتصدي للتعديات ومخالفي الأنظمة البلدية. وأكدت الوزارة العمل متواصل على مراجعة وتطوير المعايير التخطيطية وأنظمة البناء، وتوفير المحفزات بما يتناسب مع المتغيرات لجذب المستثمرين لهذه المناطق، كما تعمل الوزارة على التنسيق مع جميع هيئات تطوير المناطق وتحديث قاعدة البيانات مع الجهات ذات العلاقة.

أبرز الاحياء العشوائية

الرياض

طويق - الموسى - العوالي - الغروب -الندى - شارع القيرواني - حي الوزارات _أم سليم-المرقب.

جدة ومكة المكرمة

الكدوة _ الحرازات_ النكاسة - غليل - قويز- بني مالك _الروابي -الربوة -ام الحمام _ بترومين -غليل-الرويس -السلامة.

الشرقية - الدمام

الفاخرية- اثير الدمام- طيبة - الفرسان- الفيحاء

عسير

قمبر- العرقا- الهميلة_الروضة

الهدف من المخططات السكنية الجديدة

جودة الحياة

أنسنة المدن

المشهد الحضاري

الحركة الآمنة

مبادرة أنسنة المدن

تطوير 20 مليون م2 من المتنزهات والحدائق والأماكن العامة في جميع المدن بالمملكة، لتبلغ مساحة الحدائق العامة والمتنزهات الإجمالية أكثر من 104 ملايين م2

زراعة أكثر من 4 ملايين شجرة

تطوير 21 كلم طولي من الواجهات البحرية

نماذج عالمية لتطوير العشوائيات

فكرة «superblock»

تقليل التلوث والضوضاء وجعل الناس أكثر نشاط بدني وزيادة المساحات الخضراء.

فكرة TND

تحسين البيئة العمرانية بشكل عام، وتخفيض تكلفة تطوير الاحياء السكنية، مع تحفيز الهجرة العكسية للاحياء القديمة.