السعودية اليوم / الرئيس الجزائري يغادر المستشفى



الجزائر 15 ربيع الاخر 1442 ه الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس

غادر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون المستشفى في ألمانيا بعد تماثله للشفاء.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها اليوم: إنه امتثالاً لتوصيات الفريق الطبي، يواصل رئيس الجمهورية ما تبقى من فترة النقاهة بعد مغادرته المستشفى المتخصص بألمانيا.

وأضاف البيان أن الرئيس تبون يطمئن الشعب الجزائري بأنه يتماثل للشفاء، وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة بحول الله.

ويتواجد الرئيس الجزائري بألمانيا منذ 28 أكتوبر الماضي للعلاج من

// انتهى //

23:09ت م

0229



الجزائر 15 ربيع الاخر 1442 ه الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسغادر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون المستشفى في ألمانيا بعد تماثله للشفاء.وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها اليوم: إنه امتثالاً لتوصيات الفريق الطبي، يواصل رئيس الجمهورية ما تبقى من فترة النقاهة بعد مغادرته المستشفى المتخصص بألمانيا.وأضاف البيان أن الرئيس تبون يطمئن الشعب الجزائري بأنه يتماثل للشفاء، وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة بحول الله.ويتواجد الرئيس الجزائري بألمانيا منذ 28 أكتوبر الماضي للعلاج من فيروس كورونا المستجد // انتهى //23:09ت م0229

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