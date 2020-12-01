السعودية اليوم / 168,860 إجمالي إصابات كورونا في الإمارات



أبوظبي 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس

سجلت الإمارات 1107 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى أنه بهذه الحصيلة بلغ إجمالي عدد المصابين في البلاد 168,860، وإجمالي عدد المتوفين بالفيروس 572 شخصاً.

// انتهى //

23:07ت م

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أبوظبي 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسسجلت الإمارات 1107 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ووفاة مصابين به، خلال الساعات ال24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى أنه بهذه الحصيلة بلغ إجمالي عدد المصابين في البلاد 168,860، وإجمالي عدد المتوفين بالفيروس 572 شخصاً.// انتهى //23:07ت م0227

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