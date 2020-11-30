قسم الفلك بجامعة الملك عبدالعزيز يرصد بقعة شمسية أكبر 5 مرات من الأرض

2020-12-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

رصد قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز يوم أمس الاثنين، بقعة شمسية على الشمس أكبر خمس مرات من حجم الأرض.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، جاء ذلك مع بداية الدورة الشمسية الجديدة.

ما هي البقعة الشمسية؟

الكلفة الشمسية أو البقعة الشمسية هي بقع على سطح الشمس- الغلاف الضوئي- تتميز بدرجة حرارة منخفضة عن المناطق المحيطة بها وبنشاط مغناطيسي مكثف يمنع حمل الحرارة، مكونًا مناطق ذات حرارة سطحية منخفضة.

وبالرغم من كونها مناطق شديدة السطوع إلا أن الفرق بين درجة حرارتها، التي تبلغ حوالي 4000- 4500 كلفن وحرارة سطح الشمس عمومًا (5700 كلفن)، تجعلها تظهر كبقع مظلمة.

وتتكون البقع الشمسية على فترات تمتد من أيام إلى أسابيع ويمكن أن تمتد لأشهر، متوسط عدد البقع الشمسية التي يمكن رؤيتها على سطح الشمس ليس دائمًا نفسها، لكن يذهب صعودًا وهبوطًا في الدورة الشمسية الواحدة.

ويعتبر الحد الأقصى للطاقة الشمسية أو الطاقة الشمسية القصوى هي فترة النشاط الشمسي الأكبر في الدورة الشمسية للشمس إذ تبلغ مدة الدورة الشمسية الواحدة حوالي 11 عامًا.

