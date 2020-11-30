التجارة: احذروا المتاجر الإلكترونية الوهمية على واتساب أعمال

2020-11-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، المستهلكين من المتاجر الإلكترونية الوهمية.

وقال الحسين في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين: إن ‏بعض المستهلكين يثقون عندما يشاهدون (واتساب أعمال) يمارس البيع الإلكتروني، ويحولون مبالغ مالية لأصحابها.

وشدد متحدث التجارة على أهمية التأكد من هوية الأرقام وأنها تابعة لمتاجر إلكترونية موثوقة ولديها سجل تجاري أو مسجلة بمعروف، مؤكدًا أن التعامل مع أرقام (واتساب أعمال) دون التثبت من أصحابها قد يعرض المستهلكين للنصب والاحتيال.

