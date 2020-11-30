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سماحة المفتي: بولاة الأمر تقام الحدود وينتصر المظلوم ويقام العدل وتؤدى الواجبات
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء مقطعًا صوتيًّا لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، وهو يتحدث عن حاجة الأمة إلى ولاة الأمور.
وقال سماحة المفتي في المقطع الصوتي الذي نشرته رئاسة البحوث العلمية عبر حسابها بموقع تويتر: إن بولاة الأمر تقام الحدود وبها ينتصر للمظلوم من ظالمه ويقام العدل وتؤدى الواجبات ويسعى الناس لما يصلح دينهم ودنياهم.
أما في الإضراب والقلق، فأكد الشيخ آل الشيخ أنها بها تضيع مصالح الأمم والشعوب وتخسر خسارة لا قيمة لها، ولا يستطيع علاجها إلا بسنين عديدة؛ لأن هناك ما مزق الشمل وجلب المصائب ودمر البلاد.
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