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توقعات بأمطار رعدية على معظم مناطق السعودية حتى الخميس
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة- بمشيئة الله تعالى- من اليوم الاثنين إلى يوم الخميس 15- 18/ 4/ 1442هـ.
حالة الطقس غدًا:
وفي السياق، توقع المركز الوطني للأرصاد غدًا الثلاثاء هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها.
كما يتوقع استمرارية هطول الأمطار على أجزاء من مناطق الرياض الشرقية، القصيم، حائل تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر، شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16- 40كم/ ساعة، وفي الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 14- 36 كم/ ساعة.
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