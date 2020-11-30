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أمير الشمالية يوجه بدراسة تشكيل فرقة تطوعية لرصد وتوثيق تباشير الخير
بهدف إلى توثيق ورصد أخبار الأمطار والفياض ميدانيًّا بشكل منظم
متابعات الخليج 365 - الشمالية
وجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، الجهات المختصة بالإمارة بدراسة فكرة إنشاء “فرقة تطوعية” بالمنطقة بمسمى “تباشير الخير” تشكل أعضاءها من الناشطين في نشر أخبار الأمطار والسيول ومنابت العشب والفقع والأماكن المثلى للتنزه والرعي، من كافة محافظات المنطقة، وتزويد أعضائها بالممكنات من مركبات دفع رباعي وأجهزة تواصل وأجهزة تصوير، بما يعزز من قدراتها على الرصد والنشر أولًا بأول، وبما يحفظ سلامة أعضائها بكافة الظروف المناخية والجغرافية من المخاطر المحتملة.
وتتضمن مهمة الفريق توثيق ورصد أخبار الأمطار والفياض ميدانيًّا بشكل منظم ووفق آليات دقيقة وبشمولية وبمصداقية مع مراعاة متطلبات السلامة أثناء الرصد والنشر.
ولفت أمير الشمالية إلى أن التغطيات الشاملة والدقيقة والمحترفة لتباشير الخير ستسهم في تنشيط المنطقة سياحيًّا وتقفز هواة البر من كافة أنحاء المملكة لزيارة المنطقة والاستمتاع بأجوائها الربيعية المتميزة.
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