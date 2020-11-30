، "الوطنية للإسكان" تُدشن مشروع "خيالا" بشمال جدة ،

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دشن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي اليوم مشروع ضاحية "خيالا" بمركز سكني الشامل بمدينة جدة، ويقع المشروع شمال المحافظة كأحد الضواحي التي تطورها الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص، وعلى مساحة تبلغ 1,500,000 م2 لتوفير أكثر من 3,500 وحدة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي كافة احتياجات الأسر السعودية المستفيدة من برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان.
ويأتي مشروع خيالا كأحد مشاريع الشركة التي تقدم خدمات مكتملة وبموقع مميز شمال مدينة جدة بحي الحمدانية بالقرب من طريق الحرمين الرئيس والرابط بين جميع أحياء مدينة جدة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة الملك عبدالله الرياضية.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، "على التزام الشركة بدورها الريادي كذراع استثماري لوزارة الإسكان في التطوير العقاري وقطاع الإسكان، والذي ينعكس على تنفيذ وإطلاق العديد من المشاريع على مستوى المملكة لتوفير مزيد من المشاريع المستقبلية والوحدات السكنية بما يساعد الأسر على التملّك والاستفادة من برنامج "سكني"، لتوفير أحياء سكنية نموذجية توفر جودة الحياة".
وفي أثناء حفل التدشين أطلقت الشركة مشروع "خيالا- المهندية" كأحد المشاريع تحت الإنشاء التي تنفذها الشركة كمطور رئيس بالتعاون مع مطورين فرعيين حيث ينفذ المهندية عن طريق شركة الأولى للتطوير العقاري.
ويقع المشروع على مساحة 84,500 ألف متر مربع ليوفر 317 فيلا بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي كافة احتياجات الأسرة السعودية، يتميز بتصاميمه المميزة ضمن بيئة عصرية، إضافة إلى تطبيق كود البناء السعودي، وبأسعار تبدأ من 957,400 ألف ريال وبأقساط شهرية مُيسرة، بالإضافة إلى تكامل الخدمات والمرافق، وبمساحات تبدأ من 306 أمتار مربعة.
ويمكن للأسر الراغبة في معاينة الوحدات زيارة مركز سكني الشامل بجدة، كما يمكن حجز الوحدات إلكترونياً من خلال موقع وتطبيق "سكني".
ويأتي المشروع ليعكس الدور الريادي الفاعل الذي تعمل الشركة على تحقيقه بالتعاون مع الشركات المتخصصة لتوفير مزيدٍ من المشاريع المستقبلية بما يساعد الأسر على التملّك السكني بالاستفادة من برنامج "سكني" حول مناطق المملكة، ضمن شراكات نوعية مع المطورين العقاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة في تطوير البنى التحتية والتشييد والبناء.
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 11:14 PM
لتوفير 3500 وحدة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة"الوطنية للإسكان" تُدشن مشروع "خيالا" بشمال جدة
دشن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي اليوم مشروع ضاحية "خيالا" بمركز سكني الشامل بمدينة جدة، ويقع المشروع شمال المحافظة كأحد الضواحي التي تطورها الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص، وعلى مساحة تبلغ 1,500,000 م2 لتوفير أكثر من 3,500 وحدة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي كافة احتياجات الأسر السعودية المستفيدة من برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان.
ويأتي مشروع خيالا كأحد مشاريع الشركة التي تقدم خدمات مكتملة وبموقع مميز شمال مدينة جدة بحي الحمدانية بالقرب من طريق الحرمين الرئيس والرابط بين جميع أحياء مدينة جدة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة الملك عبدالله الرياضية.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، "على التزام الشركة بدورها الريادي كذراع استثماري لوزارة الإسكان في التطوير العقاري وقطاع الإسكان، والذي ينعكس على تنفيذ وإطلاق العديد من المشاريع على مستوى المملكة لتوفير مزيد من المشاريع المستقبلية والوحدات السكنية بما يساعد الأسر على التملّك والاستفادة من برنامج "سكني"، لتوفير أحياء سكنية نموذجية توفر جودة الحياة".
وفي أثناء حفل التدشين أطلقت الشركة مشروع "خيالا- المهندية" كأحد المشاريع تحت الإنشاء التي تنفذها الشركة كمطور رئيس بالتعاون مع مطورين فرعيين حيث ينفذ المهندية عن طريق شركة الأولى للتطوير العقاري.
ويقع المشروع على مساحة 84,500 ألف متر مربع ليوفر 317 فيلا بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي كافة احتياجات الأسرة السعودية، يتميز بتصاميمه المميزة ضمن بيئة عصرية، إضافة إلى تطبيق كود البناء السعودي، وبأسعار تبدأ من 957,400 ألف ريال وبأقساط شهرية مُيسرة، بالإضافة إلى تكامل الخدمات والمرافق، وبمساحات تبدأ من 306 أمتار مربعة.
ويمكن للأسر الراغبة في معاينة الوحدات زيارة مركز سكني الشامل بجدة، كما يمكن حجز الوحدات إلكترونياً من خلال موقع وتطبيق "سكني".
ويأتي المشروع ليعكس الدور الريادي الفاعل الذي تعمل الشركة على تحقيقه بالتعاون مع الشركات المتخصصة لتوفير مزيدٍ من المشاريع المستقبلية بما يساعد الأسر على التملّك السكني بالاستفادة من برنامج "سكني" حول مناطق المملكة، ضمن شراكات نوعية مع المطورين العقاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة في تطوير البنى التحتية والتشييد والبناء.
، "الوطنية للإسكان" تُدشن مشروع "خيالا" بشمال جدة ،
المصدر : الخليج 365
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