السفر إلى خارج السعودية.. الجهات المعنية تحدد الموعد الأربعاء المقبل

ينتظر الجميع أن يعلن، بعد غد الأربعاء، الموعد المحدد لرفع تعليق السفر خارج المملكة، والمقرر بعد 1 يناير 2021م، ويأتي الإعلان بعد قرابة الـ9 أشهر من القيد على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن لوزارة الصحة أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين، أثناء السفر، وفي صالات المطارات والموانئ والمحطات.

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