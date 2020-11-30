بعد قرابة الـ9 أشهر من القيد بسبب كورونا..
ينتظر الجميع أن يعلن، بعد غد الأربعاء، الموعد المحدد لرفع تعليق السفر خارج المملكة، والمقرر بعد 1 يناير 2021م، ويأتي الإعلان بعد قرابة الـ9 أشهر من القيد على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن لوزارة الصحة أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين، أثناء السفر، وفي صالات المطارات والموانئ والمحطات.
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كانت هذه تفاصيل خبر السفر إلى خارج السعودية.. الجهات المعنية تحدد الموعد الأربعاء المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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