بالصور.. محافظ الداير يفاجئ المستشفى العام.. ومواطنون لـ«عاجل»: خدماته الأسوأ

تفقد محافظ الداير بمنطقة جازان نايف بن ناصر بن لبدة، اليوم الإثنين، مستشفى بني مالك العام، في جولة مفاجئة؛ للوقوف على الخدمات المقدمة، في إطار الجولات الميدانية التي تهدف إلى الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين، فيما قال مواطنون التقتهم «عاجل»، إن «مستشفى بني مالك العام بالمحافظة أسوأ المستشفيات العامة على مستوى المملكة في الأداء، وفق مؤشرات الزائر السري لقياس أداء المستشفيات».

ووقف محافظ الداير خلال الجولة على سير العمل والخدمة المقدمة، والتقى الجولة التفقدية المفاجئة عددًا من المرضى والمراجعين للمستشفى، وشدد على ضرورة تسخير كل الإمكانيات لخدمة أهالي المحافظة والارتقاء بالخدمة الصحية إلى المستوى الذي يرضي المواطن في ظل الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين ومتابعة أمير المنطقة ونائبه، مطلعا على مدى توفر الكوادر الطبية والتمريضية والمستلزمات والتجهيزات المناسبة بالمستشفى.

ووجه محافظ الداير بضرورة وضع خطط دورية تهدف إلى الرقي بالخدمة وتحسن من الأداء، وفق معايير من الممكن قياس رضا المستفيدين من خلالها، مؤكدًا ضرورة تفعيل قنوات تواصل المستشفى مع شكوى المرضى وتحسين تجربتهم بما يضمن التفاعل السريع مع أي قصور ومعالجته مباشرة.

وبحث محافظ الدائر مع مدير مستشفى بني مالك العام الأخصائي عادل الحريصي خلال الزيارة، عددًا من الموضوعات المتعلقة بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، والسبل الكفيلة بتقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية وجودة الرعاية المقدمة للمرضى.

وشملت الجولة، أقسام المستشفى المختلفة (العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ والملاحظة والمختبرات والأشعة وبنك الدم والصيدلية والتنويم والعناية المركزة لحديثي الولادة والأطفال)، كما اطلع على المشاريع التحسينية بالمستشفى وكذلك آلية العمل وطريقة حجز المواعيد عبر برنامج موعد، ووقف على مشروع مبنى غسيل الكلى.

وأكد المحافظ أن مثل هذه الجولات تأتي تنفيذًا لتوجيهات أمير المنطقة ونائبه، المشددة على متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تحسينها بما يضمن جودتها ورقي مستواها.

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