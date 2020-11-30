وزارة الموارد البشرية: آلية الحصول على 7 خدمات إلكترونية

بينها تحديث بيانات العامل والترخيص وإلغاء ملف المنشأة
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية الحصول على 7 خدمات لديها تتضمن الاعتراض (طلب التسوية) على المخالفات، وإلغاء ملف المنشأة وإثبات البلاغ الكيدي، ومعرفة سبب رفض طلب تغيير النشاط وتحديث البيانات للعامل والاستعلام عن رقم السداد.
وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» عبر موقع «تويتر»، إنه يمكن الحصول على جميع الخدمات المشار إليها بالدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية وتتبع الإيقونات المطلوب الدخول عليها وفق نوع كل خدمة كالتالي:
خدمة الاعتراض أو طلب التسوية على المخالفات:
اختيار أيقونات «اختيار المنشأة، استعراض الخدمات، واختيار الخدمة».
خدمة إلغاء ملف المنشأة:
اختيار أيقونات «اختيار المنشأة، استعراض الخدمات، إلغاء ملف المنشأة».
خدمات (إثبات البلاغ الكيدي، تحديث بيانات العامل الوافد، الاستعلام عن رقم السداد): تصوير الكود المرفق.
خدمة تحديث تراخيص المنشآت:
اختيار أيقونات «تحديث التراخيص، تحديث تراخيص المنشآت».
خدمة الاستعلام عن سبب رفض طلب تغيير النشاط:
احتيار أيقونتي «خدمة تغيير، استعراض الطلبات السابقة».
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