تشكيل لجنة «تباشير الخير» بتوجيه من أمير الحدود الشمالية

وجه الأمير فيصل بن خالد، أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم الإثنين، الجهات المختصة بالإمارة بدراسة فكرة إنشاء «فرقة تطوعية» بمسمى «تباشير الخير» يشّكل أعضاؤها من المهتمين بنشر أخبار الأمطار والسيول والأماكن المثلى للتنزه والرعي.

وتضمن التوجيه أن يكون أعضاء اللجنة من كل محافظات المنطقة، مع تزويد أعضائها بالممكنات من مركبات دفع رباعي وأجهزة تواصل وأجهزة تصوير بما يعزز قدراتها على الرصد والنشر أولًا بأول ويحفظ سلامة أعضائها بكل الظروف المناخية والجغرافية من المخاطر المحتملة.

جاء ذلك خلال استقبال أمير المنطقة، القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين في جلسته؛ حيث تطرَّق الأمير لموضوعات عديدة تهم المنطقة، منوهًا بالإجراءات الاحترازية والخطوات الاستباقية التي اتخذتها القيادة الحكيمة لمواجهة جائحة كورونا؛ حيث انخفاض عدد الحالات وتحقيق نتائج معيارية أصبحت مثار إعجاب وتقدير عالميين.

وأهاب أمير المنطقة بالمواطنين والمقيمين والمؤسسات والشركات العاملة بمنطقة الحدود الشمالية بالالتزام بتوجيهات وإرشادات وزارة الصحة والأجهزة المعنية وعدم التهاون في تطبيقها لما فيه سلامة الجميع، مشيرًا إلى النهج الراسخ لهذه البلاد وتمسكها بالشريعة الإسلامية عملًا ومنهجًا، ونشر الوسطية والاعتدال والتسامح، والالتزام بالمنهج الشرعي بما يعزز القيم الأخلاقية وقيم ومفاهيم الانتماء للوطن، لافتًا إلى أهمية افتتاح منفذ جديد عرعر الذي يربط المملكة والعراق لتعزيز العلاقات الثنائية.

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