إصدار سجل الأسرة للأمهات إلكترونيًّا.. أبشر تحدد الشروط

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، طريقة وآلية إصدار سجل الأسرة للأمهات إلكترونيًّا من خلال حساب الأم في منصة أبشر.

وكتبت منصة أبشر، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، تعرّفي على شروط إصدار سجل الأسرة للأمهات إلكترونيًّا من خلال حسابك في أبشر.

شروط إصدار سجل الأسرة للأمهات

وحددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الشروط الأساسية الضرورية واللازمة لإصدار سجل الأسرة للأمهات إلكترونيًا، وتتمثل في التالي:

- أن تكون حالة مقدمة الطلب إحدى هذه الحالات )متزوجة - مطلقة – أرملة(

- أن يوجد لدى مقدمة الطلب فرد أسرة واحد على الأفل

- أن تكون مقدمة الطلب مسجلة في العنوان الوطني) واصل (

وأشارت منصة أبشر إلى أن أسهل وأسرع وسيلة للوصول للخدمة هي عبر تسجيل الدخول في منصة أبشر وكتابة "سجل الأسرة للأمهات" في محرك البحث للانتثال السريع.

وشددت منصة أبشر أنه يجب على المتقدمات بالطلب مراعات في حالة إصدار سجل الأسرة مسبقًا، أنه لن يتم إصدار جديد إلا في الحالات التالية:

- تغيير في حالة مقدمي الطلب

- تغيير في عد أفراد الأسرة

- تغيير اسم مقدمة الطلب أو اسم أحد أفراد الأسرة

اقرأ أيضًا :

تجديد إقامة عمالة المؤسسات.. «أبشر» توضح 7 شروط إلكترونية

تعرف على شروط التسجيل في وظيفة رتبة جندي بالمديرية العامة للجوزات