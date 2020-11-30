ضبط 300 كيلو جرام لحوم فاسدة

معمل أطعمة
أوضحت الأمانة، أن المنزل يستخدم كمستودع للمواد الغذائية، ومعمل لتحضير الأطعمة، وتوزيعها على المطاعم، وأنه غير مصرح له، ومخالف للأنظمة واشتراطات الحفظ والتخزين، حيث جرى إغلاق المنزل، وتطبيق العقوبات على المخالفين وفق لائحة الجزاءات البلدية.
حملة رقابية
أطلقت أمانة الشرقية حملة رقابية بعنوان «رقابة وثقافة» بسيهات بمحافظة القطيف، تهدف إلى التركيز على بعض الاشتراطات والأنظمة المستجدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية المتعلقة بالصحة العامة، وتوفير منزلق لخدمة ذوي الاعاقة، وإلزام جميع المحلات بتوضيح السعرات الحرارية للوجبات الغذائية ومسببات الحساسية الخاصة بجميع المأكولات المقدمة للمواطنين وغيرها.
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