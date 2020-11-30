اتفاقية تعاون في الأعمال الإنسانية مع الصليب الأحمر الفلبيني

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية - عبر الاتصال المرئي - اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الصليب الأحمر في جمهورية الفلبين، وذلك لتوزيع السلال الغذائية بمدينة مراوي. وحضر توقيع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز عبدالله الربيعة، وسفير خادم الحرمين الشريفين في الفلبين الدكتور عبدالله البصيري، ومن الجانب الفلبيني عضو مجلس الشيوخ ورئيس الصليب الأحمر ريتشارد جوردون.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، فيما وقعها عن الطرف الآخر رئيس الصليب الأحمر الفلبيني ريتشارد جوردون، حيث تهدف إلى توزيع 5.000 سلة غذائية يستفيد منها 5.000 فرد من الأسر والأفراد الأكثر احتياجًا.

وأثنى الربيعة على الاتفاقية الموقعة بين الجانبين التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، منوها بالعلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، ومستذكرا بهذا الخصوص عملية فصل التوائم السيامي الفلبيني «ماي وناي» في عام 2004 التي أجراها فريق طبي سعودي متخصص في المملكة وتكللت بالنجاح التام.

وشكر رئيس الصليب الأحمر ريتشارد جوردون من جانبه المملكة على المساعدات الغذائية المقدمة للمحتاجين في مدينة مراوي، مشيدًا بالقيادة السعودية والنهضة الشاملة التي تعيشها البلاد في ظل رؤية المملكة 2030، منوها بعلاقات التعاون والصداقة التي تجمع بين المملكة والفلبين، متطلعًا لمزيد من التعاون بين الصليب الأحمر الفلبيني ومركز الملك سلمان للإغاثة لخدمة العمل الإنساني.