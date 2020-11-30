87 طفلاً بطوارئ سعود الطبية

استقبلت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بطوارئ مستشفى الأطفال، أكثر من 87 طفلًا بسبب اعتلالات تنفسية، خلال اليومين الماضيين، على أثر موجة الأمطار والأتربة، التي شهدتها العاصمة.

وأوضحت المدينة أن الحالات تتمثل في: حالات الربو، حالات الالتهاب الرئوي الحاد، وحالات الحرارة الناتجة عن التهاب الصدر.

ودعت المدينة مرضى الربو لأخذ الحيطة والحذر، والانتظام في اتباع إرشادات الأطباء، لتجنب حصول أي مضاعفات، لافتة إلى أن للوقاية دورا في تجنب حالات الزكام، ونزلات البرد والأمراض، ومؤكدة على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية مثل: أخذ التطعيمات اللازمة ضد الإنفلونزا الموسمية، تجنب الأماكن المزدحمة، غسل اليدين بالماء والصابون، استخدام المناديل الورقية عند العطس، تجنب استخدام أدوات الآخرين، مثل المناديل أو المناشف، وتدفئة أجسام الأطفال بشكل جيد، لتساهم في عدم حصول مضاعفات.