تم توقيع عقد مشروع استكمال تنفيذ محطتي تنقية مياه الشرب بمحافظتي المخواة وقلوة بـ64.401.300 ريال لـ24 شهرًا. صرح بذلك مدير عام المياه بمنطقة الباحة، المهندس ماجد آل فايع عسيري، معربا عن شكره وتقديره لأمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود، لاهتمامه ومتابعته الدائمة كل شؤون المنطقة، ووزير البيئة والمياه والزراعة، لاعتماده هذه المشاريع التي تخدم المواطنين في القطاع التهامي بمنطقة الباحة.



كانت هذه تفاصيل خبر 64 مليونا لمشاريع مياه الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.