الحياة الفطرية ترفض قتل الضباع داخل الأحياء السكنية (فيديو)

بعد أن رصدت كاميرا منزل أحد المواطنين بمنطقة نجران تجول مجموعة من الضباع المفترسة من أمام منزله الواقع بحي رجلاء وسط المدينة، أفاد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لـ «دوت الخليج»: أنه فور تلقي المركز بلاغا عن وجود مجموعة من الضباع، تم تكليف فريق مختص من مركز الإيواء للتوجه لمنطقة نجران ومحاولة إمساك الحيوانات لنقلها إلى مكان بعيد عن التجمعات السكانية حسب ما هو متبع في البلاغات المشابهة. وأكّد المركز الوطني بأنه لا يقوم بقتل أي كائن حي فطري داخل التجمعات السكنية وإنما يتم الإمساك بها ونقلها إلى مناطق بعيدة أو تُنقل إلى مراكز الإيواء التابعة للمركز.

تحديد الموقع

تواصلت «دوت الخليج» مع المواطن زامل عبدالله آل منصور، وأفاد بأن كاميرات منزله رصدت مرور 3 ضباع فجر الخميس الماضي من أمام بيته، وتم إبلاغ أمانة المنطقة بذلك وبعد يومين تم التواصل معه لتحديد مواقعها، وقام فريق من أمانة المنطقة بتوزيع بعض الأطعمة السامة في مواقع متفرقة.

أطعمة سامة

أضاف آل منصور، بأن هذا الإجراء تسبب بخلاف مع مندوب مركز الإيواء التابع للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الذي أوضح بأن تلك الأمور لا تعالج بهذه الطريقة وإنما يتم الإمساك بالحيوانات دون قتلها، مطالباً فريق أمانة المنطقة بإزالة الأطعمة السامة التي وضعها مندوب الأمانة. وأضاف آل منصور بأن مشاهدة الضباع ليست المرة الأولى وإنما تكرر المشهد قبل ما يقارب 7 أشهر، في منازل أخرى قريبة من منزله.

من لائحة تنمية الحياة الفطرية

المحافظة على الحياة الفطرية في البر والبحر

إدارة المناطق المحمية

إجراء البحوث العلمية في مختلف حقول علوم الأحياء

الاهتمام ببعض القضايا البيئية ووضع حلول مناسبة لها

تقديم نتائج البحوث المتعلقة بالحياة الفطرية والمواطن الطبيعية