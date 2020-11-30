شكرا لقرائتكم خبر إتلاف 300 كجم لحوم فاسدة مخزنة بمنزل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قادت الحملات الرقابية التي نفذتها أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع الجهات الأمنية إلى ضبط وإتلاف 300 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في أحد المنازل بالدمام.

وأوضحت الأمانة أن المنزل يستخدم كمستودع للمواد الغذائية، ومعمل لتحضير الأطعمة، وتوزيعها على المطاعم، وأنه غير مصرح له، ومخالف للأنظمة واشتراطات الحفظ والتخزين، حيث جرى إغلاق المنزل، وتطبيق العقوبات على المخالفين وفق لائحة الجزاءات البلدية.

من جانب آخر، أطلقت الأمانة حملة رقابية بعنوان «رقابة وثقافة» بسيهات بمحافظة القطيف، تهدف إلى التركيز على بعض الاشتراطات والأنظمة المستجدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية المتعلقة بالصحة العامة، وتوفير منزلق لخدمة ذوي الإعاقة، وإلزام جميع المحلات بتوضيح السعرات الحرارية للوجبات الغذائية ومسببات الحساسية الخاصة بجميع المأكولات المقدمة للمواطنين وغيرها.